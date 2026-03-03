Beiersdorf-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Goldman Sachs Group Inc. hat die Beiersdorf-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 123 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei enttäuschend trotz neuer Aktienrückkäufe, schrieb Olivier Nicolai am Montagabend nach dem Geschäftsbericht. Der Ergebniskonsens könnte theoretisch um 5 Prozent sinken. Klarer werde dies wohl nach der Telefonkonferenz.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Beiersdorf-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie verlor um 10:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 16,7 Prozent auf 87,30 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 40,89 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 567 925 Stück. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 6,8 Prozent ein. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2026 erfolgen.

