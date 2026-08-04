Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Rating im Fokus
|
04.08.2026 10:22:47
Beiersdorf-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 72 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Warren Ackerman thematisierte am Dienstag anlässlich der Gewinnwarnung Aufstieg und Fall der Marke Nivea. Die Zielsenkung komme zwar nicht überraschend, aber der Teufel stecke im Detail. Mit dem geringen Kursverlust am Vortag hätten die Anleger das wahre Ausmaß der Ergebnisbelastung durch eine geringere Profitabilität bis 2028 noch nicht eingepreist. Ackerman betonte die schwache Berechenbarkeit. Vom Strategie-Update des Managements erwartet er nur wenig Beruhigung.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Beiersdorf-Aktie am Tag der Analyse
Die Beiersdorf-Aktie musste um 10:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 78,18 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 10,46 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78 059 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 15,4 Prozent. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 00:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
09:18
|Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
03.08.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Beiersdorf-Zahlen und Ausblick enttäuschen Anleger (dpa-AFX)
|
03.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
03.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
03.08.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
03.08.26
|Freundlicher Handel: DAX klettert (finanzen.at)