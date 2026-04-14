Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Aktienempfehlung
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14.04.2026 14:28:47
Beiersdorf-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Overweight" belassen. Die Hamburger dürften schwach ins Jahr gestartet sein, schrieb Warren Ackerman am Dienstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 21. April. Die Marke La Prairie dürfte zweistellig geschrumpft sein und auch Nivea dürfte schwach gelaufen sein. Innovationen seien erst im zweiten Quartal wieder zu erwarten.
Aktienauswertung: Die Beiersdorf-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Beiersdorf legte um 14:10 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 75,26 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 14,27 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76 696 Beiersdorf-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 19,7 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2026 terminiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 09:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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