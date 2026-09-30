Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Rating im Fokus 30.09.2026 13:34:47

Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Die detaillierte Analyse des Beiersdorf-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Callum Elliott durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten Verkaufszahlen auf Basis von US-Kassenscannern aus. Das Geschäft der Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne habe sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten bisher generell abgeschwächt. Beiersdorf, bislang unter den größten Quartalsverlierern, habe zuletzt deutlich aufgeholt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Beiersdorf-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:18 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 77,94 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 21,89 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 55 640 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 15,7 Prozent zurück. Die Vorlage der Ergebnisse für Q4 2026 wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Beiersdorf

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