Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die aktuelle Bewertung des Konsumgüterkonzerns biete eine günstige Gelegenheit zum Einstieg, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass eine Wachstumswende bei den Hamburgern ab dem vierten Quartal 2025 zu einer Neubewertung der Aktie führen wird. Deshalb ist die Aktie sein "Top-Pick".

Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Aktie verlor um 10:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 97,22 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 32,69 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 52 093 Beiersdorf-Aktien gehandelt. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 3,8 Prozent zu. Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.03.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:00 / UTC



