Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Beiersdorf-Analyse im Fokus
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09.10.2026 11:13:48
Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Während viele Absatzsegmente der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs zunehmend gesättigt seien, dürfte Longevity ein noch lange bestehender Megatrend bleiben, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. In diesem Bereich könnten die Unternehmen das Wachstum also noch vorantreiben. Eine Blaupause für eine solche erfolgreiche Entwicklung liefere die Unilever-Sparte Health and Wellness.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Beiersdorf-Aktie zur Zeit der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 10:57 Uhr 1,4 Prozent. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 20,74 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 35 438 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 14,9 Prozent. Experten rechnen am 04.03.2027 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 23:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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