Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Analystenkommentar
|
18.08.2026 11:09:39
Beiersdorf-Aktie dennoch höher: Jefferies passt Prognosen nach Halbjahreszahlen an
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 81 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Molly Wylenzek passte am Montag ihre Prognosen an die Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns an. Dessen Gewinnwarnung sei keine große Überraschung gewesen. Die revidierte Investitionsplanung gebe den Weg zu einer besseren Dynamik der Marke Nivea vor, die für 70 Prozent des Umsatzes im Consumergeschäft stehe - dieser Weg werde aber lang und steinig.
Die Beiersdorf-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,31 Prozent fester bei 76,48 Euro.
/rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquelle: Beiersdorf AG
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17.08.26
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17.08.26
|EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (EQS Group)
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17.08.26
|EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 (EQS Group)
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17.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab (finanzen.at)
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|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
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|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
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|06:17
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
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|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06:17
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Beiersdorf AG
|76,66
|0,79%