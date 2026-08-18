Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Analystenkommentar 18.08.2026 11:09:39

Beiersdorf-Aktie dennoch höher: Jefferies passt Prognosen nach Halbjahreszahlen an

Beiersdorf-Aktie dennoch höher: Jefferies passt Prognosen nach Halbjahreszahlen an

Jefferies passt die Einschätzung zur Beiersdorf-Aktie nach den Halbjahreszahlen an.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 81 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Molly Wylenzek passte am Montag ihre Prognosen an die Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns an. Dessen Gewinnwarnung sei keine große Überraschung gewesen. Die revidierte Investitionsplanung gebe den Weg zu einer besseren Dynamik der Marke Nivea vor, die für 70 Prozent des Umsatzes im Consumergeschäft stehe - dieser Weg werde aber lang und steinig.

Die Beiersdorf-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,31 Prozent fester bei 76,48 Euro.

/rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Beiersdorf AG

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