Beiersdorf-Aktie dennoch rot: Beiersdorf verbessert Umsatz und Gewinn

Der DAX -Konzern profitierte dabei von der Erholung der Nachfrage nach Sonnenschutz und Körperpflege, unter anderem infolge von mehr Urlaubsreisen nach dem Auslaufen pandemiebedingter Restriktionen. Die Dividende soll unverändert bei 0,70 Euro je Aktie liegen, teilte der DAX-Konzern mit.

Für das laufende Jahr setzt sich der Nivea -Hersteller moderate Ziele für Umsatzwachstum und operative Gewinnmarge (EBIT-Marge). Diese dürften die höheren Inputkosten, inflationsbedingte Kaufkraftverluste sowie das Abflauen der pandemiebedingten Sonderkonjunktur für bestimmte Produkte widerspiegeln.

"Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten verzeichnen wir ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum", sagte Konzernchef Vincent Warnery laut der Mitteilung. 2022 sei in vielerlei Hinsicht auch ein herausforderndes Jahr gewesen. Dank der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie C.A.R.E.+ und eines ausgeglichenen Portfolios könne Beiersdorf "mit mehr Sicherheit und Zuversicht in die Zukunft gehen."

Im abgelaufenen Jahr erwirtschaftete der Konsumgüterkonzern einen Umsatz von 8,80 Milliarden Euro, organisch ein Plus von 10,2 Prozent (Vorjahr: 7,627 Milliarden Euro, org Plus 9,7 Prozent). Analysten hatten den Umsatz im Konsens bei 8,5 Milliarden Euro erwartet. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) stieg auf 1,16 Milliarden Euro von 993 Millionen und traf damit die Analystenerwartung. Die entsprechende Marge (EBIT-Marge ohne Sondereffekte) betrug 13,2 Prozent nach 13,0 Prozent.

Beiersdorf hatte ein organisches Wachstum in der Spanne von 9 bis 10 Prozent und eine bereinigte EBIT-Marge auf dem Vorjahresniveau von 13,0 Prozent angepeilt.

Der Jahresüberschuss stieg auf 771 (Vorjahr: 655) Millionen Euro, je Aktie verdiente Beiersdorf 3,33 Euro nach 2,81 Euro im Jahr 2021.

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet Beiersdorf im Konzern ein organisches Umsatzwachstum voraussichtlich im mittleren einstelligen Bereich und eine EBIT-Marge ohne Sondereffekte im Konzern leicht über dem Vorjahresniveau.

Die Geschäftszahlen und der Ausblick kommen alles in allem bei den Anlegern nicht gut an: Die Beiersdorf-Aktien notieren auf XETRA zeitweise 2,3 Prozent tiefer bei 110,40 Euro. Das Analysehaus Jefferies vermisst Signale für Ausschüttungen an die Aktionäre.

Von Stefanie Haxel und Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)