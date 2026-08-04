Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Aktie auf dem Prüfstand 04.08.2026 17:22:45

Beiersdorf-Aktie: DZ BANK gibt Halten-Bewertung bekannt

Beiersdorf-Aktie: DZ BANK gibt Halten-Bewertung bekannt

Die Beiersdorf-Aktie wurde von DZ BANK einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf nach Zahlen von 81 auf 77 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern habe die Kernmarke Nivea mit einem Umsatzrückgang von fast sieben Prozent für eine negative Überraschung gesorgt, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Nivea zähle zwar zu den global wertvollsten Kosmetikmarken, die Unsicherheit über das Erholungspotenzial des "blauen Riesen" sei aber aktuell hoch.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Beiersdorf-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 17:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 78,74 EUR. Zuletzt wechselten 271 843 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 sank die Aktie um 14,8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Beiersdorf AG

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