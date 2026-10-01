Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Aktie auf dem Prüfstand 01.10.2026 17:58:46

Beiersdorf-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Halten

Beiersdorf-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Halten

DZ BANK hat eine ausführliche Analyse der Beiersdorf-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 77 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Der 'blaue Tanker' dreht nur langsam", schrieb Thomas Maul in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Konsumgüterkonzerns. Die Schwäche der wichtigen Marke Nivea, über deren Erholungspotenzial es viel Unsicherheit gebe, dürfte die starken Dermatologie-Marken in den Schatten stellen. Ein höheres Marketingbudget sowie ein stärkerer Fokus auf lokale Bedürfnisse und erschwinglichere Neuprodukte sollten Nivea aber "wieder auf Kurs bringen".

Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 17:35 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 75,76 EUR ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 295 262 Stück. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 18,0 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: istock/kryczka,Lukassek / Shutterstock.com

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