Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Aktie bewertet
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27.10.2026 10:22:47
Beiersdorf-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral
Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Hamburger hätten auf Konzernebene einen erwartungsgemäßen, im Konsumgütergeschäft aber einen geringeren Rückgang beim vergleichbaren Umsatz als erwartet verzeichnet, schrieb Celine Pannuti am Dienstag.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Beiersdorf-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 10:06 Uhr fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 79,88 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 0,15 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 142 404 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 13,6 Prozent. Beiersdorf dürfte schätzungsweise am 04.03.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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