Expertenmeinung 12.01.2026 09:18:39

Beiersdorf-Aktie gewinnt: Kursziel-Anpassungen durch Deutsche Bank und Bernstein

Beiersdorf-Aktie gewinnt: Kursziel-Anpassungen durch Deutsche Bank und Bernstein

Die Aktien von Beiersdorf haben am Montagmorgen von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank profitiert.

Via XETRTA stiegen sie zuletzt um 1,09 Prozent auf 96,04 Euro. Damit winkt ein Ausbruch aus der seit September 2025 laufenden Bodenbildung.

Die Deutsche Bank-Experten gehen davon aus, dass auch das Wachstum der Hamburger den Boden gefunden hat. Sie liegen mit ihrer Gewinnprognose für 2026 zwar unter dem Konsens. Vertrauen in ein Wachstum von etwa 4 Prozent im Consumer-Geschäft dürften die Aktien aber noch etwas anschieben.

Rückenwind liefert am Montag zudem eine Studie von Bernstein Research, das die Einstufung "Outperform" bei einem Kursziel von 129 Euro bekräftigte. Der Konsumgüterkonzern habe 2025 ein herausforderndes Jahr hinter sich, schrieb Callum Elliott. Er hält die zurückliegenden Kursverluste für übertrieben, da das Wachstum im vierten Geschäftsquartal eine positive Wende vollzogen haben sollte.

Im vergangenen September hatten Beiersdorf-Aktien mit rund 87 Euro so wenig gekostet, wie seit 2022 nicht mehr.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

