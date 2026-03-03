Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Aktie auf dem Prüfstand
|
03.03.2026 11:28:47
Beiersdorf-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes stellte die Anleger in seiner ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht der Hamburger auf zweistellige Kursverluste ein. Von Konsumgüterwerten erwarte man im aktuellen Umfeld Ergebnisstabilität, um zu investieren, schrieb er am Montagabend.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Beiersdorf-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 11:12 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 18,3 Prozent auf 85,58 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22,69 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 805 266 Beiersdorf-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 8,6 Prozent. Am 03.03.2026 dürfte Beiersdorf die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
10:46
|AKTIE IM FOKUS 2: Beiersdorf schwer belastet von schwachem Ausblick (dpa-AFX)
|
10:38
|Beiersdorf kündigt zweijähriges Aktienrückkaufprogramm und kaum Wachstum an - Aktie verliert (finanzen.at)
|
10:34
|Beiersdorf-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
09:30
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:30
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
08:15
|AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf vorbörslich mit Kursrutsch - Schwacher Ausblick (dpa-AFX)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 92 Euro (dpa-AFX)
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro (dpa-AFX)