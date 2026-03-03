Beiersdorf-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Beiersdorf-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes stellte die Anleger in seiner ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht der Hamburger auf zweistellige Kursverluste ein. Von Konsumgüterwerten erwarte man im aktuellen Umfeld Ergebnisstabilität, um zu investieren, schrieb er am Montagabend.

Um 11:12 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 18,3 Prozent auf 85,58 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22,69 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 805 266 Beiersdorf-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 8,6 Prozent. Am 03.03.2026 dürfte Beiersdorf die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:10 / GMT



