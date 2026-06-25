Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Analyse im Blick
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25.06.2026 14:13:47
Beiersdorf-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 80 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern stehe aufgrund des derzeit ausbleibenden Wachstums und steigender Kosten unter Margendruck, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse verstärkt investieren, um im Wettbewerb zu bestehen. In die Aktie sei schon etwas Margenrisiko eingepreist, mögliche Bedenken zum Geschäftsmodell könnten aber noch Druck ausüben.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 13:53 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 74,34 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 5,84 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 80 133 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 19,6 Prozent ein. Am 05.08.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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