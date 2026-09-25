Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Rating im Fokus 25.09.2026 09:30:05

Beiersdorf-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Neutral-Bewertung bekannt

Beiersdorf-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Neutral-Bewertung bekannt

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Analyse der Beiersdorf-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti zog am Freitag ein vorsichtig optimistisches Fazit der Global Beauty Conference der US-Bank. Das Geschäft mit Schönheitspflege bleibe insgesamt relativ robust. Koreanische Kosmetik (K-Beauty) erfreue sich mit starken Innovationen und rasentem Entwicklungstempo global wachsender Beliebtheit und auch die westlichen Konzerne nähmen den Trend auf. Zudem gebe es immer mehr Verknüpfungen zwischen Beauty und Gesundheit. Beiersdorf stelle sich 2027 auf einen Turnaround ein, schrieb Pannutti nach einem Treffen mit dem Chef Vincent Warnery.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 78,50 EUR zu. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15 325 Beiersdorf-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 15,1 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 01:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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