Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Schwache Consumer-Sparte
|
03.08.2026 12:55:01
Beiersdorf-Aktie klar im Minus: Umsatz- und Margenprognose 2026 reduziert
Wie der Hamburger Konsumgüterkonzern mit Marken wie Nivea, Eucerin und Tesa mitteilte, rechnet er nun im Gesamtjahr sowohl auf Konzernebene als auch bei Consumer mit organisch rückläufigen Umsätzen im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor hatte der Konzern hier einen stagnierenden bis maximal organisch leicht steigenden Umsatz in Aussicht gestellt.
Die bereinigte EBIT-Marge soll nun auf Konzernebene bei mindestens 11,8 Prozent landen, also deutlich unter Vorjahr anstatt leicht unter Vorjahr (2025: 14 Prozent).
Im Segment Consumer soll die Marge nun mindestens 11,0 Prozent erreichen, ebenfalls deutlich anstatt leicht unter dem Vorjahreswert von 13,6 Prozent.
Zeitweise fällt die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel um 2,65 Prozent auf 75,58 Euro.
DOW JONES
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