Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Analysten skeptisch 18.03.2026 08:49:00

Beiersdorf-Aktie: Nivea-Sorgen und vorsichtiger Ausblick drücken auf die Stimmung

Beiersdorf-Aktie: Nivea-Sorgen und vorsichtiger Ausblick drücken auf die Stimmung

Schwacher Ausblick und Zweifel am Nivea-Turnaround belasten die Bewertung.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 105 auf 90 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings dann beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Beiersdorf habe hier allerdings enttäuscht. Die anschließenden Kursverluste zeigten die Skepsis hinsichtlich des Nivea-Turnarounds.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Beiersdorf AG

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