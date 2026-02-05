Beiersdorf Aktie

Einstufung im Blick 05.02.2026 12:49:54

Beiersdorf-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital

Beiersdorf-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital

Beiersdorf-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Warren Ackerman genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Nach zwei guten Jahren sei 2025 für die Marke Nivea enttäuschend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Es gebe allerdings die Hoffnung, dass der Anti-Aging-Wirkstoff Epicelline wieder für Schwung sorgt. Es sei die wichtigste Innovation für die Hamburger seit mehr als einer Dekade.

Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Beiersdorf-Aktie musste um 12:33 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 102,80 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 8,95 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 105 083 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 9,7 Prozent. Am 03.03.2026 dürfte Beiersdorf die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Beiersdorf AG

Analysen zu Beiersdorf AG

05.02.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
02.02.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
19.01.26 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
