Beiersdorf-Aktie rot: Beiersdorf konkretisiert Prognose für Gesamtjahr

Beiersdorf traut sich nach Umsatzsteigerungen in den ersten neun Monaten eine konkretere Prognose für das Gesamtjahr zu.

Wie der Hamburger Konsumgüterhersteller mitteilte, rechnet er nun auf Konzernebene 2021 mit einem organischen Umsatzplus von 8 bis 10 Prozent anstatt im höheren einstelligen Bereich.

Im Segment Consumer soll der Umsatz organisch um 7 bis 9 Prozent zulegen, im Segment Tesa um 11 bis 13 Prozent. Für beide Segmente hatte Beiersdorf bisher ebenfalls nur Wachstum im höheren einstelligen Bereich als Ziel genannt.

Die Marge bezogen auf den operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT-Marge) sieht der Konzern weiter auf Vorjahresniveau sowohl im Konzern als auch bei Consumer, bei Tesa will er oberhalb des Vorjahres landen.

Beiersdorf will 2022 wachsen und plant Nivea-Relaunch

Beiersdorf wagt nun auch einen qualitativen Ausblick auf das kommende Jahr. Bei der Traditionsmarke Nivea stehe ein "Relaunch" an, um wieder auf Wachstum umzuschalten und verlorene Marktanteile zurückzugewinnen, sagte Beiersdorf-CEO Vincent Warnery in der Telefonkonferenz mit Investoren. Die Marke soll "neu erfunden" werden, die Verpackung werde neu, und unter anderem soll der Nivea-Verkaufskanal den Übergang von offline zu online schaffen, so Warnery.

Wie der Hamburger Konsumgüterhersteller, der ab Freitag wieder im DAX notiert ist, in einer Investorenpräsentation mitteilte, will er auch 2022 in den beiden Segmenten Consumer und Tesa wachsen und auf Konzernebene die EBIT-Marge leicht verbessern.

Im Bereich Consumer soll das Wachstum getrieben werden durch Innovation und die Erholung im Reisemarkt und bei Sonnenpflege, im Klebstoffbereich durch die Nachfrage aus der Elektronikindustrie und eine Wiederbeschleunigung aus der Autobranche.

Beim Konzern-EBIT sollen die Kostensteigerungen bei Rohstoffen der Präsentation zufolge über den Preis, den Produktmix und Effizienzgewinne kompensiert werden.

Titel von Beiersdorf geben im XETRA-Geschäft 3,86 Prozent ab auf 92,70 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)