Beiersdorf-Aktie trotzdem höher: Nivea-Sorgen und vorsichtiger Ausblick drücken auf die Stimmung

Schwacher Ausblick und Zweifel am Nivea-Turnaround belasten die Bewertung.

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Via XETRA verliert die Beiersdorf-Aktie zeitweise 0,11 Prozent auf 74,48 Euro.

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