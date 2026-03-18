Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analysten skeptisch 18.03.2026 16:29:00

Beiersdorf-Aktie trotzdem höher: Nivea-Sorgen und vorsichtiger Ausblick drücken auf die Stimmung

Beiersdorf-Aktie trotzdem höher: Nivea-Sorgen und vorsichtiger Ausblick drücken auf die Stimmung

Schwacher Ausblick und Zweifel am Nivea-Turnaround belasten die Bewertung.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 105 auf 90 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings dann beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Beiersdorf habe hier allerdings enttäuscht. Die anschließenden Kursverluste zeigten die Skepsis hinsichtlich des Nivea-Turnarounds.

Via XETRA verliert die Beiersdorf-Aktie zeitweise 0,11 Prozent auf 74,48 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Beiersdorf kündigt zweijähriges Aktienrückkaufprogramm und kaum Wachstum an - Aktie verliert
Beiersdorf-Aktie mit Plus: Bernstein und Barclays reagieren auf schwachen Beiersdorf-Ausblick
Aktien von Henkel und Beiersdorf geben nach: Morgan Stanley stuft beide auf `Underweight`

Bildquelle: Beiersdorf AG,Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beiersdorf AG

mehr Nachrichten