Beiersdorf-Aktie versucht weiter Bodenbildung

Papiere von Beiersdorf haben ihren Bodenbildungsversuch am Freitag im schwachen Marktumfeld fortgesetzt.

Die Aktien der Hamburger legen aktuell via XETRA um 0,11 Prozent zu auf 90,44 Euro und arbeiten damit weiter an einem Bruch der 50-Tage-Linie. Nach dem Kursabschwung seit August hatten sie zuletzt im Bereich von 88 Euro Unterstützung gefunden.

In einer aktuellen Branchenstudie empfahl der HSBC-Experte Jeremy Fialko die Beiersdorf-Papiere mit einem Kursziel von 110 Euro zum Kauf. Er stuft sie damit nun ebenso positiv ein wie Henkel. Beiersdorf habe 2022 in vielerlei Hinsicht Verbesserungschancen, so Fialko. Nach dem kursmäßig schwachen Vorjahr sei die Bewertung extrem unambitioniert für ihr Wachstumspotenzial.

Auch Henkel-Papiere standen mit ihren Abschlag immerhin noch besser da als der DAX. Überhaupt waren defensivere Branchen am Freitag im Vorteil, nachdem der Schock über die Prognosen von Netflix vor allem Wachstumswerte in Ungnade fallen ließ.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)