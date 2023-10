Beiersdorf-Aktie zieht an: Beiersdorf wird nach Umsatzzuwächsen noch zuversichtlicher

Für das Segment Tesa, das in den ersten neun Monaten nur sehr verhalten und nur organisch wuchs, ist der Hamburger Konsumgüterkonzern Beiersdorf jedoch etwas pessimistischer. Er rechnet bei Tesa nun im Gesamtjahr mit organischem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittlerem einstelligen Prozentbereich anstatt im mittleren. Grund ist "anhaltende Unsicherheit über das Ausmaß" der "vorsichtigen Belebung" des Electronics-Geschäfts bei Tesa.

Hingegen soll auf Konzernebene und bei Consumer das organische Wachstum nun im niedrigen zweistelligen Prozentbereich liegen anstatt im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich. So hatte die Prognose seit Anfang August gelautet, was bereits die zweite leichte Erhöhung war. In den ersten neun Monaten steigerte der DAX-Konzern den Umsatz auf rund 7,26 Milliarden Euro von 6,73 Milliarden, organisch ein Umsatzplus von 11,2 Prozent. Davon entfielen 5,99 Milliarden Euro Umsatz auf das größere Segment Consumer, das organisch ein Umsatzplus von 13,6 Prozent hinlegte, eine Beschleunigung zum Vorjahr.

Im Segment Tesa betrug der Umsatz nach neun Monaten 1,26 Milliarden Euro (Vorjahr 1,29 Milliarden). Organisch war dies den Angaben zufolge ein kleines Wachstum von 1,3 Prozent, eine deutliche Verlangsamung nach 8,3 Prozent im Vorjahr.

Im XETRA-Handel gab die Beiersdorf-Aktie am Mittwoch zunächst nach, ist inzwischen aber ins Plus gedreht und gewinnt zeitweise 1,31 Prozent auf 123,70 Euro.

