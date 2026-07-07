Beiersdorf-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Equal Weight bewertet

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 76 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In den Bilanzen des zweiten Quartals dürfte sich eine klare Diskrepanz zwischen der Entwicklung in den Industrieländern und den Schwellenländern zeigen, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika dürfte positiv und in den USA sowie Europa negativ überrascht haben. Zudem dürfte der Nahost-Krieg voll durchgeschlagen haben, allerdings gemildert durch geringere Ölpreise. Ackermans Favoriten heißen Unilever, L'Oreal und Haleon.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 14:21 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 78,16 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 7,88 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 144 147 Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 15,4 Prozent abwärts. Die Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Beiersdorf am 05.08.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 03:00 / GMT



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