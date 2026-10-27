Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Einstufung im Blick
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27.10.2026 10:07:47
Beiersdorf-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Underperform bewertet
Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Underperform" belassen. Während die Marke Nivea weiter zu kämpfen habe, liege die Entwicklung des Konsumgütergeschäfts insgesamt knapp über den Konsensschätzungen, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Auf Konzernebene habe Beiersdorf wegen der schwachen Klebstoffsparte Tesa aber enttäuscht.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:51 Uhr 3,9 Prozent auf 79,80 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 16,04 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 123 978 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 13,7 Prozent. Beiersdorf dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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