Beiersdorf-Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Beiersdorf-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 152 auf 154 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Iain Simpson ist laut einer am Montag vorliegenden Studie optimistischer für das Wachstum der Hamburger im laufenden Jahr. Die Berechenbarkeit habe sich verbessert.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Beiersdorf-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 08:05 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 134,00 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 14,93 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 62 Beiersdorf-Aktien gehandelt. Das Papier büßte auf Jahressicht 2024 um 0,9 Prozent ein. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2024 / 20:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.