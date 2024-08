Beiersdorf-Analyse: Beiersdorf-Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Aufgrund höherer Marketingkosten sei der Gewinn des Konsumgüterkonzerns schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion.

Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 130,20 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 10,14 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 319 051 Beiersdorf-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 fiel die Aktie um 3,3 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 vorlegen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 02:41 / EDT



