Beiersdorf-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Beiersdorf-Aktie mit Buy ein

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Kosmetik- und Klebstoffherstellers liege wegen Aufwendungen für das Marketing unter den Erwartungen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Aktienauswertung: Die Beiersdorf-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:03 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 129,00 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 16,28 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. 349 430 Beiersdorf-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 4,2 Prozent zu Buche. Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen.

