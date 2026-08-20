Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Einstufung im Blick 20.08.2026 11:52:48

Beiersdorf-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Beiersdorf-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Beiersdorf-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Aktuelle Scanner-Daten aus den USA zeigten für die vergangenen vier Wochen eine weiterhin durchwachsene Entwicklung des US-Marktes für Alltagsprodukte (CPG-Markt), schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Stärkere Trends im Bereich Haushaltswaren seien durch eine schwächere Entwicklung im Lebensmittelbereich ausgeglichen worden, während der Bereich Kosmetik und Körperpflege robust geblieben sei.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Beiersdorf-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Beiersdorf legte um 11:36 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 78,28 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 21,36 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33 173 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 15,3 Prozent ein. Am 04.03.2027 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Travis Wolfe / Shutterstock.com

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20.08.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
18.08.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
12.08.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
12.08.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.26 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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