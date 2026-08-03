Beiersdorf-Analyse: Underperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Über einen weiteren Rücksetzer für die Erwartungen sei im Falle des Konsumgüterkonzerns viel diskutiert worden und nun sei er da, schrieb James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Analystenkonsens für das operative Ergebnis in diesem Jahr um 15 bis 20 Prozent sinken wird. Die Zahlen für das erste Halbjahr hätten die Erwartungen verfehlt, allerdings nicht gravierend.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:51 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 78,48 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 13,35 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 593 732 Beiersdorf-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 15,1 Prozent abwärts. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.