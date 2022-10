Beiersdorf im 3. Quartal mit Lichtblicken in China

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf hat in China im dritten Quartal bei der Kernmarke Nivea sowie bei der Luxuskosmetikmarke La Prairie deutlich zugelegt. Wie aus der Investorenpräsentation hervorgeht, steigerte Nivea im Zeitraum Juli bis September das organische Wachstum in China überproportional um 24 Prozent, La Prairie sogar um 41 Prozent. Zum Vergleich: Nivea wuchs im dritten Quartal über alle Märkte hinweg organisch um 9,9 Prozent, La Prairie um 14,0 Prozent.

Beide Marken steigerten ihren Online-Anteil deutlich. Beiersdorf habe in China mit seiner Markenikone Nivea gutes Wachstum erzielt, "was im Einklang mit einer allgemeinen Erholung in Asien im dritten Quartal steht", wie der DAX-Konzern mitteilte.

Somit entwickelt sich das China-Geschäft bei Beiersdorf deutlich besser als bei den Sportartikelherstellern wie Adidas, Puma und Nike, die alle seit mehreren Quartalen mit einer Mischung aus Konsumentenboykott und Covid-19-Lockdowns kämpfen.

