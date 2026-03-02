Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

Kapitalmassnahme 02.03.2026 20:09:00

Beiersdorf kündigt zweijähriges Aktienrückkaufprogramm an - Aktie verliert

Gute Nachrichten für Anteilseigner von Beiersdorf: Das Unternehmen kauft in großem Stil eigene Aktien zurück.

Beiersdorf hat ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Wie der Konzern mitteilte, will er in den nächsten zwei Jahren Aktien von bis zu 750 Millionen Euro zurückerwerben.

Die Beiersdorf-Aktie verliert im nachbörslichen Tradegate-Handel mehr als fünf Prozent.

DOW JONES

