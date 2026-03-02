Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Kapitalmassnahme
|
02.03.2026 20:09:00
Beiersdorf kündigt zweijähriges Aktienrückkaufprogramm an - Aktie verliert
Beiersdorf hat ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Wie der Konzern mitteilte, will er in den nächsten zwei Jahren Aktien von bis zu 750 Millionen Euro zurückerwerben.
Die Beiersdorf-Aktie verliert im nachbörslichen Tradegate-Handel mehr als fünf Prozent.
DOW JONES
