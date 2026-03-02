Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|
02.03.2026 20:35:38
Beiersdorf sieht 2026 kaum Wachstum - Aktienrückkäufe für bis zu 750 Millionen
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf rechnet im laufenden Jahr allenfalls mit einem geringen Wachstum. 2026 sei von einem "flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz" und einer operativen Umsatzrendite gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne Sondereffekte "leicht unter" dem Vorjahresniveau auszugehen, teilte der Konzern am Montagabend in Hamburg mit. 2025 lag das organische Umsatzwachstum bei 2,4 Prozent mit einer operativen Umsatzrendite von 14 Prozent. Die im DAX notierte Aktie gab um 20.30 Uhr auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss fast sieben Prozent nach.
Das verlangsamte Wachstum des Hautpflegemarkts und das volatile konjunkturelle Umfeld wirkten sich negativ auf die kurzfristigen Wachstumsaussichten des Bereichs Consumer aus, hieß es weiter. In diesem Segment sei ein flacher bis leicht wachsender organischer Umsatz und eine operative Umsatzrendite leicht unter dem Vorjahresniveau zu erwarten. Im Bereich Tesa werde 2026 mit einem flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz und mit einer leicht unter dem Vorjahr liegenden operativen Umsatzrendite gerechnet.
Das Traditionsunternehmen kündigte zudem ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. In den nächsten zwei Jahren sollen dabei Aktien für bis zu 750 Millionen Euro zurückgekauft werden./jha/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
20:35
|Beiersdorf sieht 2026 kaum Wachstum - Aktienrückkäufe für bis zu 750 Millionen (dpa-AFX)
|
20:19
|Beiersdorf sieht 2026 maximal ein leichtes Wachstum (Dow Jones)
|
19:50
|EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Prognose 2026 – Neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen (EQS Group)
|
19:50
|EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Guidance 2026 –– New Share Buyback Program (EQS Group)
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
13:04
|Beiersdorf-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)