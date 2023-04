Beiersdorf sieht nach Zuwächsen guten Start ins zweite Quartal

Düsseldorf (Reuters) - Beiersdorf strotzt vor Selbstbewusstsein: Nach rasantem Wachstum im ersten Quartal stellt der Chef des Nivea- und Tesa-Konzerns, Vincent Warnery, weitere Zuwächse in Aussicht.

Beiersdorf sei gut ins zweite Quartal gestartet, sagte er in einer Telefonkonferenz am Mittwoch. Und auch die erst Anfang des Monats erhöhte Umsatz-Prognose für 2023 erscheine nun "konservativ", antwortete er auf eine entsprechende Frage. Beiersdorf habe Preiserhöhungen durchsetzen können, Nivea entwickele sich nach der Neu-Positionierung der Marke sehr gut und die Nobel-Marke La Prairie, die angesichts der Auswirkungen des Corona-Lockdowns in China im ersten Quartal Umsatzrückgänge verbuchte, könne auf Zuwächse setzen.

Von Januar bis März legte bei den Hamburgern vor allem Nivea zu - die Marke "erzielte im März sogar den umsatzstärksten Monat in der Markengeschichte", sagte der Beiersdorf-Chef. Nivea habe inklusive Labello von Januar bis März auch dank Preiserhöhungen ein organisches Umsatzplus von 18 Prozent verbucht, teilte Beiersdorf mit. "Unsere Bemühungen, Nivea zu transformieren, zahlen sich deutlich aus", betonte Warnery. Insgesamt steigerte das Unternehmen den Umsatz im Quartal organisch um 12,2 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Euro. Beiersdorf hatte deshalb bereits Anfang April die Jahresprognose angehoben und will den Umsatz organisch im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich steigern. Warnery erwartet damit insgesamt ein höheres Wachstum als Konkurrent Henkel, der ein organisches Umsatzplus zwischen 1,0 und 3,0 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Mit Blick auf den Gewinn bekräftigte Beiersdorf, die Ebit-Umsatzrendite ohne Sondereffekte werde im Konzern das Niveau des Vorjahres voraussichtlich leicht übertreffen.

