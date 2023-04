Beige Book: US-Wirtschaftsaktivität zuletzt wenig verändert

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert. Neun Bezirke meldeten entweder keine oder nur eine geringfügige Veränderung, während drei Bezirke ein leichtes Wachstum meldeten, wie aus dem neuesten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank hervorgeht. Auch die Erwartungen für das künftige Wachstum blieben weitgehend unverändert: in zwei Bezirken verschlechterten sich die Aussichten. Die Verbraucherausgaben wurden im Allgemeinen als stagnierend bis leicht rückläufig eingeschätzt, wobei weiterhin von einem moderaten Preisanstieg berichtet wurde.

Mehrere Distrikte stellten der Erhebung zufolge fest, dass die Banken ihre Kreditvergabestandards angesichts der gestiegenen Unsicherheit und der Sorge um die Liquidität verschärften. Die Mehrheit der Distrikte meldete eine gleichbleibende bis steigende Nachfrage und Umsätze bei den nichtfinanziellen Dienstleistungen.

Das Beschäftigungswachstum schwächte sich etwas ab, mehrere Bezirke meldeten ein langsameres Wachstumstempo als im vorherigen Beige-Book-Berichten.

Die Preise stiegen im Berichtszeitraum insgesamt leicht an, wenngleich sich der Preisanstieg zu verlangsamen schien. Der Druck auf die Verkaufspreise ließ im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor weitgehend nach. Die Verbraucherpreise stiegen im Allgemeinen aufgrund der nach wie vor hohen Nachfrage sowie höherer Lager- und Arbeitskosten.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Zinssitzung der Federal Reserve findet am 2. und 3. Mai statt.

Bei ihrer letzten Sitzung am 22. März hatte die US-Notenbank ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent erhöht, für Mai aber eine Zinserhöhung nicht mehr in Aussicht gestellt. Im Statement fehlte die vorher stets vorhandene Aussage, dass eine "kontinuierliche Erhöhung" der Zinsen angemessen sei. Analysten und Marktteilnehmer spekulieren seitdem darauf, dass die Fed im Mai eine Zinspause einlegen wird.

