Beige Book: Wirtschaftstätigkeit in den USA nahezu unverändert

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge seit dem letzten Bericht kaum verändert.

Wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht, meldeten drei Bezirke einen leichten bis mäßigen Anstieg der Wirtschaftstätigkeit, fünf meldeten keine Veränderung, und vier stellten eine leichte Abschwächung fest. Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe war je nach Distrikt unterschiedlich. Die meisten Berichte wiesen jedoch auf schwierige Bedingungen aufgrund höherer Zölle und einer nachlassenden Gesamtnachfrage hin.

Die Aussichten für das künftige Wirtschaftswachstum waren je nach Bezirk und Sektor unterschiedlich. In einigen Distrikten verbesserte sich die Stimmung. Ein Distrikt wies auf das Abwärtsrisiko für das Wachstum durch einen längeren Shutdown hin.

Das Beschäftigungsniveau war dem Beige Book zufolge in den vergangenen Wochen weitgehend stabil, und die Nachfrage nach Arbeitskräften in allen Distrikten und Sektoren generell gedämpft. In den meisten Distrikten meldeten mehr Arbeitgeber einen Stellenabbau durch Entlassungen und Fluktuation, wobei zur Begründung auf eine schwächere Nachfrage, eine erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit und in einigen Fällen auf verstärkte Investitionen in KI verwiesen wurde. Arbeitgeber, die über Neueinstellungen berichteten, hätten im Allgemeinen eine verbesserte Verfügbarkeit von Arbeitskräften beobachtet.

Im Gastgewerbe, in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und im verarbeitenden Gewerbe war das Arbeitskräfteangebot in mehreren Distrikten infolge der Einwanderungspolitik angespannt.

In ihrem Beige Book veröffentlicht die US-Notenbank die von den regionalen Fed-Filialen zusammengetragenen Ergebnisse aus Unternehmensumfragen. Das Beige Book ist eine Datengrundlage für die am 29. Oktober anstehende Leitzinsentscheidung. Volkswirte und Marktteilnehmer rechnen nach entsprechenden Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell damit, dass der Offenmarktausschuss (FOMC) eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent beschließen wird.

Supreme Court: Fed-Vorständin Lisa Cook darf vorerst im Amt bleiben

Bildquelle: blvdone / Shutterstock.com
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
