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07.08.2026 06:31:29
BeiGene öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BeiGene hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BeiGene ein EPS von 0,470 CNY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat BeiGene 11,61 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,63 CNY sowie einen Umsatz von 11,10 Milliarden CNY prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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