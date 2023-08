BeiGene präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BeiGene präsentierte in der am 02.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,185 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,357 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,64 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,68 Milliarden HKD umgesetzt.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 2,023 HKD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 3,92 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at