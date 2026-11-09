BeiGene präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BeiGene veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,89 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,41 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at