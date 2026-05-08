BeiGene: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BeiGene gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,97 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BeiGene ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat BeiGene mit einem Umsatz von insgesamt 1,52 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 35,67 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,73 USD sowie einem Umsatz von 1,49 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at