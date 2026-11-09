BeiGene stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BeiGene hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,70 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,600 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,04 Prozent auf 12,74 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at