BeiGene stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BeiGene lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,48 Milliarden CNY – ein Plus von 28,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BeiGene 8,13 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,48 CNY sowie einem Umsatz von 10,19 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at