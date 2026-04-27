BEIH-Property verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BEIH-Property präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,68 Prozent auf 346,0 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 315,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at