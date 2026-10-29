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29.10.2026 06:31:29
Beihai Gofar Marine Biological Industry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Beihai Gofar Marine Biological Industry hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das vergangene Quartal hat Beihai Gofar Marine Biological Industry mit einem Umsatz von insgesamt 97,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 14,60 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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