Beihai Gofar Marine Biological Industry präsentierte Quartalsergebnisse

Beihai Gofar Marine Biological Industry hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Beihai Gofar Marine Biological Industry mit einem Umsatz von insgesamt 82,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 6,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at