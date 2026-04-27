Beijer Alma Registered B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Beijer Alma Registered B hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,40 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,52 Prozent auf 2,03 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,96 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 3,37 SEK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,02 Milliarden SEK für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at