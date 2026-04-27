|
27.04.2026 06:31:29
Beijer Alma Registered B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Beijer Alma Registered B hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,40 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,52 Prozent auf 2,03 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,96 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 3,37 SEK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,02 Milliarden SEK für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!