Beijer Alma Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijer Alma Registered B ließ sich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Beijer Alma Registered B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,58 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beijer Alma Registered B 1,36 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,02 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,13 Milliarden SEK ausgewiesen.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 3,65 SEK je Aktie sowie einen Umsatz 2,13 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at