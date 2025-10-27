Beijer Alma Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Beijer Alma Registered B hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Beijer Alma Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,92 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,03 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 1,89 Milliarden SEK gegenüber 1,68 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at