Beijer Alma Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Beijer Alma Registered B hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,55 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beijer Alma Registered B 2,02 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,88 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,43 SEK, nach 11,85 SEK im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Beijer Alma Registered B in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,75 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,20 Milliarden SEK im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 12,24 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 7,82 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.at