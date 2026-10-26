Beijer Electronics AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Beijer Electronics AB hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,77 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,26 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Beijer Electronics AB im vergangenen Quartal 663,6 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijer Electronics AB 543,6 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at