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17.07.2026 06:31:29
Beijer Electronics AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Beijer Electronics AB hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 SEK gegenüber 0,990 SEK im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 682,0 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beijer Electronics AB einen Umsatz von 560,8 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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